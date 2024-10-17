Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 112

СБУ запобігла втечі з України агентки фсб, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ

СБУ запобігла втечі з України агентки фсб, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ

СБУ запобігла втечі з України агентки фсб, яка допомагала рашистам наступати на Покровськ

Служба безпеки запобігла втечі до росії агентки фсб, яка шпигувала для ворога на Донеччині. Фігурантка «зливала» окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як «переселенка» до Євросоюзу, а потім – до рф.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду в росію.

За даними слідства, фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі фсб, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох коригувальників, що відслідковували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Для конспірації всі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з фсб.

Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії українських військ, яка стримувала просування штурмових груп окупантів у напрямку Покровська.

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13115

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Запрошення без членства: перед Україною вимахують розмінною «монетою» НАТО
Сегодня 10:45    76
17 жовтня 1990 року досягнута перемога «студентської революції на граніті»
Сегодня 10:31    79
Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві
Сегодня 10:05    83
Пам'ятаєте історію про те як греки відмовились від "200 безплатних Bradley". Перед тим ще неслась зрада "чому Україні їх не дали"
Сегодня 09:40    124
❗ Уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні
Сегодня 09:06    108
Франция на треть сокращает помощь Украине из-за дефицита бюджета
Сегодня 08:55    102
Канцлер ФРН Олаф Шольц готовий обговорити з путіним врегулювання війни в Україні — Rheinische Post.
Сегодня 08:45    132
СБУ затримала посадовця Укренерго, який виправдовував воєнні злочини рашистів та заперечував державність України
Сегодня 08:34    119
Головні фейки кремля за день
Сегодня 08:30    124
Збито 22 ударні БПЛА
Сегодня 08:28    118
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 