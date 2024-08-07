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СБУ затримала агента фсб, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині

СБУ затримала агента фсб, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який діяв на Одещині. Серед його основних завдань було вчинення підпалів на об’єктах Сил оборони та Укрзалізниці.

У першу чергу «під прицілом» ворога були адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК.

Щоб встановити їхні локації та знищити, російська спецслужба за гроші дистанційно завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району.

Для виявлення військових об’єктів агент об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників.

Після виявлення потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини.

Одночасно фігурант готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.

Служба безпеки спрацювала на випередження – своєчасно викрила агента фсб, задокументувала його злочинні дії і затримала, коли він проводив дорозвідку поблизу ТЦК.

За даними слідства, у поле зору окупантів молодик потрапив через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Після вербування комунікація з агентом відбувалась через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних «цілей» та способів їх підпалу.

У разі виконання ворожого завдання він сподівався на гроші від фсб, які мали переказати на його криптогаманець.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала агента фсб, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині

СБУ затримала агента фсб, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині

СБУ затримала агента фсб, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині

СБУ затримала агента фсб, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині

Джерело: https://t.me/SBUkr/12536

Новости портала «Весь Харьков»

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