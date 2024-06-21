Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 92

СБУ затримала агента фсб, який готував ракетні удари рф по паливних базах на Запоріжжі

СБУ затримала агента фсб, який готував ракетні удари рф по паливних базах на Запоріжжі

Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нові ракетно-дронові удари рф по прифронтовому Запоріжжю.

За даними контррозвідки СБУ, цього разу агресор особливо цікавився місцевими базами паливно-мастильних матеріалів.

Також ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, фсб залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя.

Фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

У ході таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту.

Надалі він мав передати отримані відомості фсб у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.

Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12202

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про підозру генералу росгвардії, який відповідає за репресії на тимчасово окупованій частині Донеччини
Сегодня 08:19    19
ЗСУ можуть отримати системи ППО NOMAD від творців ЗРК NASAMS
Сегодня 08:08    42
На Чернігівщині ДБР запобігло діяльності надпотужної нарколабораторії, вилучено понад 240 тис. доз товару
Сегодня 07:59    47
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:57    64
кремлівський диктатор «розігріває» КНДР: путін створює для Заходу нову страшилку
Сегодня 07:40    63
На потреби Повітряних Сил ЗСУ передають комплектуючі до літаків Су-27
Сегодня 07:31    68
У Раді близькі до консенсусу щодо законопроєкту про нові блоки Хмельницької АЕС - Стефанчук
Сегодня 07:22    85
Поліцейські повідомили про підозру 30-річному чоловіку за розсилку неправдивих повідомлень про мінування
Сегодня 07:14    90
Як росія використовує ядерну енергетику для отримання глобального впливу — FT
Сегодня 07:04    90
Жінку, яка скоїла погром на могилах захисників України у Києві, затримали
Сегодня 06:45    102
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 