СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по Миколаєву та Одесі і планував втечу до росії

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який діяв у Миколаєві та Одесі. Він готував координати для ракетно-дронових ударів по обох містах та формував нову агентурну мережу країни-агресора.

За матеріалами справи, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до рф ще до повномасштабної війни.

Після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловіку пообіцяли «евакуацію» до росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань.

За вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких рашисти планували завдати повітряні удари із використанням дронів-камікадзе типу «Шахед» та ракетного озброєння.

Також зрадник проводив дорозвідку на місцях «прильотів», щоб поінформувати фсб про наслідки ворожих атак.

Щоб розширити розвідувальні можливості фсб і отримувати додаткові розвіддані фігурант підшукував «кандидатів у нові агенти рф».

Для цього він намагався «втемну» використовувати своїх знайомих – колишніх правоохоронців, у яких під час побутових розмов розпитував про настрої діючих співробітників.

Контррозвідники СБУ задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання.

При обшуках у нього вилучено сім-карти і два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13307

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