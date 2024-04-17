СБУ затримала агента рф, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки рф, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині.

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.

Крім того він намагався одержувати «потрібні» відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами.

Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА.

Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності.

Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання.

Зокрема, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА.

Встановлено, що саме за координатами та «підказками» агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець.

Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого.

Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до росії і почав працювати на воєнну розвідку рф. Його особу встановлено Службою безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11720

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