СБУ затримала агентів рф, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні

Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.

Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу «потрібних об’єктів».

Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки «прильотів», а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.

За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили «потрібні» об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію.

Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх «на гарячому», коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта.

За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах.

Однак, замість обіцяних коштів з рф затримані отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13099

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