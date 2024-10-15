Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 77

СБУ затримала агентів рф, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні

СБУ затримала агентів рф, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні

СБУ затримала агентів рф, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні

СБУ затримала агентів рф, які здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів по Україні

Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.

Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу «потрібних об’єктів».

Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки «прильотів», а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.

За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили «потрібні» об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію.

Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх «на гарячому», коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта.

За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах.

Однак, замість обіцяних коштів з рф затримані отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13099

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

14 жовтня 2024 року Національне бюро відзначає 10 річницю ухвалення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
Сегодня 08:06    20
15 жовтня 1959 року у Мюнхені московський агент КГБ убив Степана Бандеру – лідера Організації Українських націоналістів.
Сегодня 08:00    34
москва прагне знищити кожного українця
Сегодня 07:56    39
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:50    44
«Накопался окопов на всю жизнь, в мирное время даже в лес ездить не буду, уже всего насмотрелся» — перехват «ИС»
Сегодня 07:38    56
Німеччина – надійний партнер України
Сегодня 07:29    55
Четырем предателям сообщено о подозрении — прокуратура Донецкой области
Сегодня 07:20    63
Чи буде контрнаступ України 2025?
Сегодня 07:10    82
У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності
Сегодня 07:01    70
3,7 млрд грн відшкодувала держава за ліки в рамках програми "Доступні ліки" у 2023 році
Сегодня 06:46    67
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 