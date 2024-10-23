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СБУ затримала агентурну пару фсб, яка наводила ракети на 5 областей України

СБУ затримала агентурну пару фсб, яка наводила ракети на 5 областей України

Служба безпеки затримала двох агентів фсб, які коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка.

Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник фсб і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За його вказівкою агенти їздили по регіонах як «сімейна пара», збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак рф.

Крім того, під час повітряних ударів агресора фігуранти мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі «прильотів» – уточнювати їхні наслідки.

Як встановило розслідування, при переїздах у різні міста України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі.

Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для рашистів.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога.

Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у «спостережних пунктах» у різних областях України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ затримала агентурну пару фсб, яка наводила ракети на 5 областей України

СБУ затримала агентурну пару фсб, яка наводила ракети на 5 областей України

СБУ затримала агентурну пару фсб, яка наводила ракети на 5 областей України

Джерело: https://t.me/SBUkr/13168

Новости портала «Весь Харьков»

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