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СБУ затримала диверсанта фсб, який підпалив електропідстанції на Одещині

СБУ затримала диверсанта фсб, який підпалив електропідстанції на Одещині

Служба безпеки затримала ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб’єкти на Одещині. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на фсб.

В середині квітня цього року він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону.

У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус «смотрящого» у двох прикордонних містах поблизу України.

Він був завербований фсб і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

За наявними даними, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала на місцевій автотрасі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12066

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