СБУ затримала «ексрегіонала»-агента фсб, який наводив авіабомби рф на Сумщину

Служба безпеки запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області. Для вогневого ураження українських укріпрайонів агресор планував застосувати удари керованими авіабомбами.

У результаті спецоперації СБУ «на гарячому» затримано агента фсб, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території регіону.

Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар.

У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної «цілі».

Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний «звіт» та використати його для підготовки повітряних атак.

За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої Партії регіонів.

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

«До уваги» російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11652

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