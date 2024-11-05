СБУ затримала коригувальника російського гру, за координатами якого рашисти вбили «Шахедами» трьох цивільних жителів Сум

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Сумах. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який коригував ворожий вогонь по своєму регіону.

Як встановило розслідування, саме за координатами фігуранта 22 жовтня цього року рашисти атакували Суми дронами-камікадзе типу «Шахед».

Тоді внаслідок ворожого удару по житлових будинках міста загинуло троє цивільних. Серед них – одна дитина, учениця 9-го класу місцевої школи.

За матеріалами справи, крім наведення російських дронів на цивільну інфраструктуру міста агент розвідував геолокації Сил оборони.

Для збирання розвідданих зрадник об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував «потрібні» об’єкти.

Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генштабу країни-агресора (більш відомого як гру).

Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника «на гарячому», коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.

За даними слідства, російське гру дистанційно завербувало фігуранта восени цього року, коли він активно писав у російських Телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13302

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