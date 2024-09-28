Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 102

СБУ затримала на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар

СБУ затримала на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар

СБУ затримала на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який працював на рф у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.

Під «прицілом» ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

Для виконання цього завдання фсб дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого «обрали» через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант «сів їй на хвіст» і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із «зв’язковим» фсб – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер «Лохматий») з Донецька.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12997

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Україні доведеться самотужки виплачувати багатомільярдний кредит від G7». Це – неправда
Сегодня 11:32    82
Наскільки нам слід турбуватися про ядерні загрози путіна? - Фабіан Хоффманн для The Spectator
Сегодня 11:18    104
«Ядерний щит» рф – такий же міф, як і «червоні лінії» путіна
Сегодня 10:51    119
В Україні запустили е-резидентство для ведення бізнесу іноземцями — очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Сегодня 10:38    113
Жодних угод про "обмін" дітьми не було і не може бути!
Сегодня 10:12    107
Військовим треба ваша допомога — збираємо інформацію про російську ППО в єВорог
Сегодня 10:00    114
Кількість заміненого обладнання на підстанціях вже зараз дозволяє транспортувати зимові обсяги електроенергії — "Укренерго".
Сегодня 09:48    103
Зачем путину Угледар?
Сегодня 09:36    148
СБУ та ОГП зібрали доказову базу щодо участі центробанку рф у забезпеченні війни рф проти України
Сегодня 09:24    126
Гетманцев не виключає, що з'явиться потреба підвищити ПДВ
Сегодня 09:01    116
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 