СБУ затримала на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який працював на рф у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.

Під «прицілом» ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

Для виконання цього завдання фсб дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого «обрали» через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант «сів їй на хвіст» і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із «зв’язковим» фсб – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер «Лохматий») з Донецька.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12997

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