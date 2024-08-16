СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який передавав окупантам локації Сил оборони на Донеччині.

У зоні особливої уваги ворога були пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку.

Також фігурант намагався визначити там координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку фронту.

Для збирання розвідувальної інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі.

Також чоловік «втемну» випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігуранта і затримала його.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником є мешканець Мирнограду, який був активним користувачем російського Телеграм-боту, що збирає інформацію про дислокацію ЗСУ на східному фронті.

Саме на цей інтернет-ресурс чоловік направляв розвіддані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон та сім-карти із доказами передачі агресору закритих відомостей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12622

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