СБУ затримала інформаторку фсб, яка хотіла зірвати поставки важкої техніки ЗСУ на південний фронт

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку фсб у Запоріжжі. Зловмисниця відслідковувала інтенсивність руху та орієнтовну кількість військових ешелонів ЗСУ, що прямують у напрямку передової.

Особливу увагу фігурантка звертала на рухомі склади, які перевозять важке озброєння.

Також серед її завдань було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій на передовій та підготовки повітряних ударів по об’єктах ЗСУ та Укрзалізниці.

Для виконання ворожого завдання інформаторка фсб пішки обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз ЗСУ.

Також фігурантка «втемну» використовувала своїх знайомих, коли завуальовано випитувала у них інформацію про українські війська.

Отримані розвіддані вона відображала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом «потрібних» об’єктів.

СБУ викрила зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності.

Українська спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримала зловмисницю у власному помешканні.

За даними слідства, окупанти залучили жінку до співпраці у дистанційному режимі.

У поле зору фсб вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах. Подальша комунікація з нею відбувалася через анонімний чат у популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11992

Новости портала «Весь Харьков»