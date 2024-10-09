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СБУ затримала одного із кремлівських ідеологів «СВО» проти України

СБУ затримала одного із кремлівських ідеологів «СВО» проти України

Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмитра Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії рф.

Фігурант є помічником ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію рф та «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу росії.

Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь москви.

Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих «круглих столів» у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Після участі Чистіліна в одному з таких «форумів» його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до москви через території третіх країн.

Завдяки комплексним заходам фігурант, який залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення рф, зараз знаходиться під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі документуються факти надання ним сприяння воєнній розвідці рф, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти росії.

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13071

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