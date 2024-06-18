Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 76

СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон

Служба безпеки заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів незаконної діяльності.

За гроші вони допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або уникнути призову через підроблені документи.

Вартість таких «послуг» становила до 15 тис. євро. Сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

● На Буковині:

затримано рецидивіста з Чернівецького району, який уже перебуває під слідством за організацію каналу нелегальної міграції.

Тоді на час розслідування суд обрав для нього запобіжний захід, який не передбачає перебування під вартою.

Скориставшись цим, фігурант продовжив поширювати в месенджері «рекламні» оголошення, де пропонував військовозобов’язаним допомогу у втечі до Євросоюзу.

Потім він зустрічався зі своїми клієнтами, відвозив їх на власному авто до кордону, а далі показував лісові стежки у напрямку сусідньої країни.

● Так, на Закарпатті:

затримано місцевого жителя, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонну річку.

Щоб подолати водну перешкоду, фігурант прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю.

На протилежному березі ухилянтів зустрічали інші учасники злочинної схеми, які допомагали «новоприбулим» легалізуватись у зарубіжній країні.

● У Харківській області:

викрито місцевого ділка, який торгував підробленими посвідченнями про зняття з військового обліку.

Задокументовано факти, коли ухилянти намагалися ввести в оману представників ТЦК, пред’являючи військовим видані ним фальшиві документи.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон

СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон

СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон

СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон

СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон

Джерело: https://t.me/SBUkr/12182

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим», яка зомбує жителів усіх тимчасово окупованих територій України
Сегодня 10:46    27
Істерика кремля на тлі Бюргенштока: розберімо, чому бункерний вимушений вдатися до запасного плану
Сегодня 10:34    53
З початку повномасштабної війни СБУ знищила понад 1000 російських танків
Сегодня 10:21    53
Україна стала ще на крок ближчою до інтеграції в Євросоюз
Сегодня 10:08    51
За матеріалами ДБР суд розгляне обґрунтованість активів, набутих посадовцем міграційної служби в Одеській області
Сегодня 09:56    72
Реформы в российском МО рф
Сегодня 09:21    77
На морську платформу Magura встановили ракети класу “повітря-повітря”
Сегодня 09:09    81
путінські «умови миру» – це цинічний фарс та спроба надурити Україну і світ
Сегодня 08:57    93
росія скоротила паузу між ракетними ударами по Україні. З чим це пов'язано
Сегодня 08:34    116
Мурал на честь Героя України, розвідника  Олега Фадєєнка створили на Харківщині
Сегодня 08:24    94
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 