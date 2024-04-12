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СБУ затримала «помічника» російського гауляйтера, який допомагав рашистам викрадати українців під час боїв за Харків

СБУ затримала «помічника» російського гауляйтера, який допомагав рашистам викрадати українців під час боїв за Харків

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного ворожого поплічника, який тривалий час переховувався від правосуддя на Харківщині.

Ним виявився 46-річний мешканець селища Козача Лопань, який у період окупації цього населеного пункту став «помічником» місцевого гауляйтера.

На цій «посаді» він брав участь у викраденні жителів громади та пограбуванні їхнього приватного майна.

Для цього фігурант «наводив» окупантів на помешкання українських патріотів та їхніх родичів.

У першу чергу він здавав родини колишніх військовослужбовців та посадовців правоохоронних органів.

За даними слідства, рашисти вдиралися до будинків людей та, погрожуючи розстрілом, вивозили їх до російської катівні.

Під час таких «нальотів» загарбники разом зі своїм поплічником розграбовували оселі. Більшу частину викраденого, особливо комп’ютерну та побутову техніку, росіяни відправляли до рф.

Після деокупації регіону фігурант залишився у селищі, де намагався «залягти на дно», майже не виходячи з приватного будинку.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11692

Новости портала «Весь Харьков»

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