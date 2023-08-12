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СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

Служба безпеки заблокувала три нові канали нелегального виїзду з України громадян призовного віку.

До організації незаконної діяльності причетні злочинні угруповання, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування.

Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконній міграції до сусідніх європейських країн на підставі підроблених документів або через так звану «зеленку».

Вартість таких «послуг» становила від 2,5 до 5 тис. дол. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

● Так, на Одещині:

затримано ділків, які переправляли своїх клієнтів за кордон під виглядом «супроводу» підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів.

Для здійснення зарубіжного «рейсу» фігуранти виділяли авто з водієм.

Однак, після перетину держкордону «перевізники» та інваліди, учасники «схеми», поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами нашої держави.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що одна із організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини рф вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі «Однокласники».

Учасники іншої злочинної групи переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені «лісові стежки» поза контрольно-пропускними пунктами.

● В Івано-Франківській області:

на організації каналу нелегальної міграції викрито злочинну групу, до якої входило троє ділків. Ними виявилися: медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради.

Фігуранти продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності.

Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон.

Наразі всім викритим організаторам «схем» повідомлено про підозру.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон

Джерело: https://t.me/SBUkr/9274

Новости портала «Весь Харьков»

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