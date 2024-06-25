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СБУ затримала рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна ЗСУ

СБУ затримала рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна ЗСУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських воїнів.

Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.

Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій «відсоток».

Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця.

Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши «вибиті» гроші, виїхати за кордон.

Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину «данини».

За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру.

Наразі затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна ЗСУ

СБУ затримала рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна ЗСУ

Джерело: https://t.me/SBUkr/12238

Новости портала «Весь Харьков»

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