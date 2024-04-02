СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці на півночі України

Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу рф завдати вогневого ураження по стратегічних об’єктах Укрзалізниці на Чернігівщині.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського агента, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України.

Ще однією потенційною ціллю ворога були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант мав перевірити розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ.

Для цього він приховано відслідковував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок.

Отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору у вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів.

Ці відомості фігурант планував підтвердити фотографіями українських об’єктів.

Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику ЗСУ.

Однак співробітники СБУ запобігли передачі агентурного «звіту» російській розвідці. Це стало можливим завдяки своєчасному викриттю зрадника та його затриманню під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, затриманим виявився працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці, ідеологічний прихильник рашизму.

З минулого року він став активним учасником російських Телеграм-каналів і таким чином потрапив у поле зору окупантів.

Під час обшуку в оселі затриманого вилучено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з агресором через месенджер.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11599

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