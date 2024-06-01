Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 141

СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала рашистам захопити Авдіївку

СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала рашистам захопити Авдіївку

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка шпигувала за Силами оборони під час боїв за Авдіївку.

Проживаючи на території міста, зловмисниця фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ.

Також вона шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон, які прямували на підсилення бойових позицій оборонців Авдіївки.

Отримані розвіддані фігурантка месенджером передавала своїй сестрі – медику окупаційного угруповання рф, що брало участь у безперервних штурмах міста.

Родичка фігурантки доповідала про одержані відомості воєнній розвідці країни-агресора.

Рашисти використовували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївки, з використанням штурмових груп, важкої артилерії та бомбардувальної авіації.

Згодом, коли у місті почалися активні бої, ворожа інформаторка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась «відсидітись» під виглядом переселенки.

Там вона «залягла на дно» в орендованій квартирі, яку винаймала за соціальні виплати для переселенців.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце, де вона ховалась від правосуддя, і затримали.

Під час обшуку в тимчасовому помешканні інформаторки виявлено мобільний телефон з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12079

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Итого. Вот и лето
Сегодня 10:21    124
Прем'єр Грузії назвав Україну «країною, що обвалилася»
Сегодня 09:44    177
Китай не буде присутній на мирній конференції у Швейцарії в червні, — Reuters
Сегодня 09:08    132
Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф
Сегодня 08:56    116
Німеччина передає Україні ще один комплекс протиповітряної оборони Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро
Сегодня 08:46    144
Вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой
Сегодня 08:35    158
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2024 року
Сегодня 08:28    117
Збито 35 ракет та 46 ударних БПЛА
Сегодня 08:23    138
На локомотивах у Литві замість російських бортових систем встановлять українські
Сегодня 08:14    141
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника голови Рівненської облради
Сегодня 08:03    124
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 