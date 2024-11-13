СБУ затримала ще 7-х поплічників рф, які виправдовували війну проти України

Служба безпеки затримала ще сімох поплічників рф, які виправдовували російську війну проти України та намагалися зірвати мобілізацію. Крім того, за матеріалами спецслужби ще одна ворожа пропагандистка отримала 10 років позбавлення волі.

Так, у Києві викрито колишню викладачку іноземної мови, яка у соцмережах закликала до підтримки путіна та захоплення України.

Також у столиці затримано 36-річного переселенця із Запоріжжя, що «зливав» до тематичних Телеграм-каналів геолокації українських військових, зокрема мобільних груп ТЦК.

На Черкащині викрито чотирьох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які сповіщали ухилянтам про адреси блокпостів і давали поради як уникати призову.

У Хмельницькому затримано переселенця з Донеччини, який в ефірах чат-рулетки виправдовував ракетний удар рашистів по дитячій лікарні Охматдит.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

◾ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Їм загрожують тюремні вироки.

Крім того у Харкові 10 років позбавлення волі отримала місцева пропагандистка, яка дистанційно працювала на 85-й Головний центр спеціальної служби воєнної розвідки рф (більш відомої як гру).

Цей ворожий підрозділ відповідає за проведення інформаційних диверсій проти України, у тому числі з використанням агентурних мереж.

За інструкцією окупантів їхня поплічниця адмініструвала декілька Телеграм-каналів та груп у месенджерах, де вихваляла кремлівський режим та виправдовувала воєнні злочини рашистів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві, Київській, Черкаській та Хмельницькій областях за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Черкаської, Харківської та Хмельницької облпрокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13357

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