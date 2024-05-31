СБУ затримала ще двох колаборанток на Херсонщині: одна з них «маскувалася» під вигаданим ім’ям

Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які працювали на рф у період окупації правобережної частини Херсона.

Серед них – колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування.

Під час захоплення обласного центру вона підтримала рашистів, за що отримала «посаду» в місцевій окупаційній адміністрації рф.

Там за протекції гауляйтера Сальдо фігурантка очолила так званий «відділ соцполітики».

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала «однодумців», з яких намагалась сформувати «штат» свого підрозділу.

Також вона запроваджувала «законодавство» країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

Для конспірації ворожа поплічниця використовувала «псевдонім», яким, зокрема, підписувала «розпорядчі» документи.

Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя.

Ще одна викрита колаборантка - мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до «виборчкому» рашистів.

Там вона агітувала місцевих жителів «проголосувати» за приєднання регіону до складу росії.

Для збору «голосів» вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь рф.

Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Херсонській областях за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12068

Новости портала «Весь Харьков»