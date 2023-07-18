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СБУ затримала в Одесі бойовика російської «самооборони Криму»

СБУ затримала в Одесі бойовика російської «самооборони Криму»

СБУ затримала в Одесі бойовика російської «самооборони Криму»

СБУ затримала в Одесі бойовика російської «самооборони Криму», який у 2014 захоплював адмінбудівлі на півострові

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України.

Зловмисником виявився колишній учасник підконтрольного рф незаконного збройного формування «самооборона Криму».

Перебуваючи у лавах угруповання, у 2014 році він допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострову, зокрема у місті Судак.

Також фігурант здійснював патрулювання вулиць, стояв на блок-постах та забезпечував «охорону» прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб.

Під час таких «заходів» зрадник незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили у «невідомому напрямку».

Крім того, бойовик брав безпосередню участь в «очепленні» створених агресором «тервиборчкомів», які були задіяні у проведенні фейкового референндуму щодо «приєднання» півострову до рф.

За таку допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль «за захист Криму» 2014 року.

Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі.

За наявними даними, підставою для «переїзду» став конфлікт з ватажками угруповання.

Згодом він переїхав до Одеси, де «заліг на дно» і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини.

У ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності, у тому числі медаль «за захист Криму» 2014 року.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8977

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