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СБУ затримала ворожу інформаторку, яка готувала нові удари рф по Харківщині

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка готувала нові удари рф по Харківщині

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли новим ударам рф по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині. Ключовими цілями рашистів були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ.

Для коригування обстрілів окупанти залучили свою інформаторку – місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку.

За вказівкою агресора вона мала виявити і позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів.

Крім того фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією.

За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб.

У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ.

Після російського авіаудару фігурантка мала «прозвітувати» агресору про точність «прильотів», а потім отримати подальші інструкції для «евакуації» до рф.

Однак кіберфахівці Служби безпеки своєчасно викрили агентку, зірвали плани ворога та заблокували втечу зловмисниці до країни-агресора.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення місць базування та переміщення українських військ.

За даними слідства, зловмисниця працювала на окупантів через «зв’язкового». Ним виявився її рідний брат з Донецька – бойовик окупаційного угруповання рф на східному фронті.

Щоб зафіксувати і передати йому «потрібні» геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів.

Комунікацію між собою підтримували за допомогою анонімного чату у месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11668

Новости портала «Весь Харьков»

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