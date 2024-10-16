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СБУ затримала зрадника, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на свою бригаду ЗСУ

СБУ затримала зрадника, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на свою бригаду ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб – Сороколєтовим Дмитром Павловичем.

За матеріалами справи, зрадник «зливав» ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.

російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста.

Також агент намагався передати фсб координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

Після документування злочинних дій російського агента було затримано.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну рф проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13104

Новости портала «Весь Харьков»

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