СБУ завершила досудове розслідування викритої контррозвідкою організаторки агентурної мережі ФСБ РФ на Херсонщині

Слідчі СБ України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою організаторці агентурної мережі ФСБ РФ у державній зраді.

У серпні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі ворожої спецслужби, що діяла на Херсонщині під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації. За завданням кураторів, вона організувала збір розвідувальних даних на території південних областей.

Фігурантка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Розслідування проводилось під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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