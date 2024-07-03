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СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі: для конспірації одна з агенток користувалася перуками

СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі: для конспірації одна з агенток користувалася перуками

СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі: для конспірації одна з агенток користувалася перуками

СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі: для конспірації одна з агенток користувалася перуками

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця.

За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу.

Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території.

У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи фсб та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт.

Ще одного учасника ворожого осередку – місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12306

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