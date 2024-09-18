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СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Запоріжжі

СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентурну групу головного управління генштабу збройних сил рф (більше відомого як гру), яка діяла на Запоріжжі. Зловмисники готували координати для повітряних ударів рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

За матеріалами справи, агентами воєнної розвідки рф виявилося двоє жителів Запоріжжя.

Одна із затриманих – співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого агента СБУ затримала на гарячому, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант не тільки обходив місто, а й «втемну» випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

При обшуках у фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Документування злочину здійснювали контррозвідники СБУ в Запорізькій області та співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва регіональних прокуратур.

СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Запоріжжі

Джерело: https://t.me/SBUkr/12913

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