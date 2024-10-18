СБУ знешкодила російську агентуру, яка намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка розвідувала локації Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм.

За інструкцією фсб вони обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання.

При обшуках у агентів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13131

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