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СБУ знешкодила російську агентуру, яка намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт

СБУ знешкодила російську агентуру, яка намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка розвідувала локації Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм.

За інструкцією фсб вони обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання.

При обшуках у агентів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ знешкодила російську агентуру, яка намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт

СБУ знешкодила російську агентуру, яка намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт

Джерело: https://t.me/SBUkr/13131

Новости портала «Весь Харьков»

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