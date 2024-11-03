Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 107

Шаховий «вундеркінд» не дотягує до гросмейстера путінської пропаганди

Шаховий «вундеркінд» не дотягує до гросмейстера путінської пропаганди

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Так званий сенатор від Криму сергій карякін запевняє, що «в Україні залишилося багато людей, хто бажає перемоги росії, але вони не можуть афішувати свою позицію».

карякін колись був відомим шахістом, якого називали вундеркіндом. Народився він у Сімферополі, але від українського громадянства відмовився ще 2009 року, отримавши російський паспорт, а з 2014 року став активним українофобом.

Його остання заява легко спростовується результатами вересневого опитування, згідно з яким 78% українців підтримують повний розрив стосунків з рф, 68% – з білоруссю (яку 78% вважають стороною війни).

Загалом опитування засвідчило, що до рф негативно ставляться 94% українців, до білорусі – 84%, до Ірану – 85% і 76% – до КНДР.

Джерело: https://t.me/spravdi/42584

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сьогоднішній міжнародний тероризм зародився на Луб'янці
Сегодня 10:25    53
лавров згадав про нежиттєздатні «грудневі ініціативи» 2021 року
Сегодня 10:12    63
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:49    66
«Яндекс» сдал государству рекордный объем персональных данных россиян
Сегодня 09:36    84
Україна готується до розгортання власних далекобійних ракет "Грім-2"
Сегодня 09:23    85
Минобороны допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль «Таврия»
Сегодня 08:48    115
Актуальні події САП 28 жовтня – 01 листопада 2024 року
Сегодня 08:25    90
Австралія передала Україні партію плануючих авіабомб JDAM-ER — Australian Defence
Сегодня 08:14    128
Оперативна інформація станом на 08.00 03.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    122
В Україні створили перший центр реінтеграції для військових, яких звільнили з полону
Сегодня 08:04    110
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 