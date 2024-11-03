Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Так званий сенатор від Криму сергій карякін запевняє, що «в Україні залишилося багато людей, хто бажає перемоги росії, але вони не можуть афішувати свою позицію».

карякін колись був відомим шахістом, якого називали вундеркіндом. Народився він у Сімферополі, але від українського громадянства відмовився ще 2009 року, отримавши російський паспорт, а з 2014 року став активним українофобом.

Його остання заява легко спростовується результатами вересневого опитування, згідно з яким 78% українців підтримують повний розрив стосунків з рф, 68% – з білоруссю (яку 78% вважають стороною війни).

Загалом опитування засвідчило, що до рф негативно ставляться 94% українців, до білорусі – 84%, до Ірану – 85% і 76% – до КНДР.

Джерело: https://t.me/spravdi/42584

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