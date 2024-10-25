Шесть журналистов Al Jazeera оказались террористами

Армия обороны Израиля раскрыла разведывательную информацию и многочисленные документы, найденные в секторе Газы, подтверждающие принадлежность шести журналистов Al Jazeera в секторе Газы к террористическим организациям ХАМАС и «Исламский джихад».

Армия обороны Израиля раскрыла разведывательную информацию и многочисленные документы, найденные в секторе Газы, подтверждающие военную принадлежность шести журналистов сети Al Jazeera в секторе Газа к террористическим организациям ХАМАС и «Исламский джихад».

Это: Анас Джамаль Махмуд Аль-Шариф, Ала Абдул Азиз Мухаммед Саламе, Хосам Базель Абдул Карим Шабат, Ашраф Сами Ашур Сарадж, Исмаил Фарид Мухаммед Абу Омар и Талал Махмуд Абдул Рахман Аруки.

Журналист-террорист Исмаил Абу Омар был ранен несколько месяцев назад в Газе. Документы еще раз подтверждают его причастность к террористической деятельности. При этом сеть Al Jazeera попыталась отмежеваться от террористической деятельности Омара.

Документы включают в себя штатные расписания, списки курсов подготовки террористов, телефонные справочники и документы о зарплате террористов. По данным Армии обороны Израиля, это является неоспоримым доказательством того, что эти лица служат в качестве военных агентов террористических организаций в секторе Газы.

«Эти документы служат доказательством интеграции террористов ХАМАС в катарскую медиасеть Al Jazeera», – заявили в Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля отметила, что большинство журналистов, которые были разоблачены как агенты военного крыла ХАМАС, возглавляют пропаганду ХАМАС на телеканале Al Jazeera, особенно в северной части сектора Газы.

Джерело: nigroll.com

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