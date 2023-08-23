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Що пригожин забув в Африці та чого коштуватиме африканцям дружба з «русо-вагнерівцями»

Що пригожин забув в Африці та чого коштуватиме африканцям дружба з «русо-вагнерівцями»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Ватажок найманців ПВК «вагнер» пригожин записав відеозвернення начебто в Африці, в якому заявив, що воює за «справедливість і щастя африканських народів».

● Найманці – традиційне знаряддя неоколоніалізму на Африканському континенті. Тут не забули «подвиги» Майка Хоара, Боба Денара, Жана Шрамма та інших «диких гусей».

● росія також здійснює неоколоніальну експансію, зокрема, за допомогою ПВК «вагнер». Її мета – поневолення африканців.

● пригожинські бойовики вже зарекомендували себе в Буркіна-Фасо, Малі та інших африканських країнах як карателі і кати місцевих народів.

● Панування росії залишає після себе набагато гірші наслідки, ніж колоніалізм європейських країн. Вона лише руйную, корумпує і грабує.

● Особливо небезпечна російська пропаганда, яка обіцяє африканцям допомогу, дружбу і рівноправ’я. Якщо втратити пильність і повірити солодкій брехні, то можна швидко втратити свободу і буде вже пізно чинити спротив.

https://t.me/spravdi/32765

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