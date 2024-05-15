На территории оккупированной Луганщины россияне разворачивают дополнительные морги

В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что дополнительные места хранения трупов людей, "достигших целей сво", разворачивают преимущественно на территории оккупированной Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого. Туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей белгорода.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/35917

Новости портала «Весь Харьков»