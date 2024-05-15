Харківщина, 15 травня

● 6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 м. Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби.

● 17:00 с. Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.

● 14:05 та 15:50 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілів поранено двох людей.

● 13:00 с. Липці Харківський район. Пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ.

● 11:55 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка.

● 11:45 Вовчанська ТГ, с. Лиман пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з послідуючим загорянням будинку.

● 11:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Борова пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ.

● 14 травня 10:25 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу відбулося загорання приватного домоволодіння.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка -

Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають.

Успіху противник не має.

Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйована 7991 людина.

Джерело: https://t.me/synegubov/9501

Новости портала «Весь Харьков»