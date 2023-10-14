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Системне розслідування злочинів зрадників: за матеріалами ДБР до суду направлено ще 5 обвинувальних актів

Системне розслідування злочинів зрадників: за матеріалами ДБР до суду направлено ще 5 обвинувальних актів

Цього тижня за матеріалами розслідувань Бюро до суду направлено 5 обвинувальних актів щодо перебіжчиків та прислужників окупантів, також про підозру повідомлено ще п’ятьом особам.

▶ ️Працівники ДБР завершили розслідування стосовно екскомандира ракетно-артилерійської частини протичовнового корвета «Тернопіль», який наразі воює проти України у складі збройних сил рф на посаді командира бойової частини великого десантного корабля «Цезар Куніков».

▶ ️Співробітники Бюро завершили розслідування щодо експравоохоронця з Луганщини, який допоміг укріпитися російській владі у Новоайдарі та вступив до лав «міністерства внутрішніх справ лнр».

▶ ️Завершили розслідування стосовно колишньої української військовослужбовиці, яка у 2014 році перейшла на бік ворога та присягнувши на вірність агресору продовжила службу в російському флоті.

▶ ️ДБР також завершило досудове розслідування у справах двох колишніх правоохоронців, які співпрацювали з ворогом в окупованому Херсоні. Один з них в інтерв’ю для російського телеканалу «Таврія» закликав містян брати участь у так званому референдумі.

▶ ️Також працівники Бюро за сприяння поліції повідомили про підозру п’ятьом колишнім працівникам МВС України, які у 2023 році обійняли посади у так званому філіалі російської Волгоградської академії, створеному на тимчасово окупованій території Донецької області.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3909

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