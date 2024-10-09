Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму «росіяни на війні» Анастасії Трофимової

Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади.

Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофимової.

Сьогодні дізнався, що за моїм зверненням Служба безпеки оперативно (за що велика подяка) розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії). Стежимо за перебігом.

Джерело: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

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