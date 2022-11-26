Служение ущербности

Путин никогда не упускает возможности показать свое нечеловеческое лицо. Беснующееся гебистское отродие в равной степени немилосердно относиться, что к другим народам, что к возглавляемой им многонациональной гурьбе. В целом же безжалостность выступает одной из скреп режима. Нельзя дать слабину – ключевая установка темного властителя кремлёвского холма, культивирующего показательную бескомпромиссность и суровость. Подобное моральное уродство отличает прошивку путинофилов для которых нежизнь – привычное состояние их бренных телес.

Само поведение кургузого заморыша напоминает повадки неполноценного маньяка-террориста. Взрывы, грохот, скрежет, кровь и плачь, – то без чего Путин жить не способен с первых дней своего восхождения на президентский пост. У него в какой-то момент оторвало что-то внутри и теперь этот моральный ампутант кромсает все без разбора. Тайная цель "спецоперации", к которой стремится Путин, – трансформировать мир вокруг в пространство ущербности.

Палач из питерской подворотни зациклился на Украине. Весь внешний контур деятельности России он замкнул на истреблении свободолюбивого украинского народа. Ещё бы Путин долгое время формировал себе имидж стронгмена, геополитического решалы и крутого гангстера. Ему действительно удалось поставить в нагнутую позу российское население. От многолетнего житья под колпаком духовного террора в РФ реально выплодилось поколение с большой долей моральных уродов. Для данных путинят с травмой победобесия постоянно нужно демонстрировать особое предназначения их "анти-Украины".

От того террористические ракетные наскоки на соседнюю мирную страну приводят их в возбуждение, вселяют гордость, дают смысл жизни. Разрушение того, что не вписывается в их картину ограниченности, позволяет успокоится. "Сами не живём и другим не даем!" Картины украинских городов во мраке и холоде – "достижение" Z-ублюдков. Однако, украинцы демонстрируют свою несгибаемость, не смотря на немыслимые мучения. На мощную военную стратегию подобные выходки не похожи. В распространяемом среди военнообязанных темнике "Выводы войны с НАТО в Украине" содержится цифра: для полной победы нужно 5 миллионов мобиков. При этом СССР на момент окончания Второй мировой призвал 11 млн. человек! Война опалит всех...

Уже загребли более полумиллиона, и на сносях вторая волна. Для этих целей Путину организовали встречу с "матерями" военнослужащих. Данный фарс демонстрирует, что отношение к расходному материалу у вождя весьма непритязательное.

Следует отметить факт участия в чаепитии не матерей рядовых иванов, а партийно-чиновничью номенклатуру. Это так сказать "матери на содержании" Кремля. Кто-то из ЕР, как Ольга Бельцева, кто-то из ОНФ, как Юлия Белихова. Есть чиновницы, советницы, члены общественной палаты. Олеся Шигина пилит бюджеты на "православном" кино, а у путинистки в черном никабе – Жарадат Агуева два сына-головореза командуют в батальоне кадыровцев "Запад-Ахмат". Вероятность пакетирования их мусорного приплода очень мала. Но из них слепят коллективную "Родину мать", дабы черни навязать культуру лёгкой могилизации.

Иными словами абсолютное признание факта непонимания "глубинным народом" для чего ему "защищать" Донбасс бесконечными бомбежками и обстрелами?

Также на лицо проблемы с оснащением и обмундированием мобиков и их мотивацией. По факту Путин не убедил, а распугал пушечное мясо. Каждая подобная дешёвая показуха порождает волны ненависти среди россиян.

Пластмассовый ущербок продолжает, как мантру твердить: "Россия добьется своих целей". Но он совсем уже не чувствует настроений россиян. Сам расплодил везде кучу обмана и лжи, а теперь сетует – ничему нельзя доверять.

А главный деградант и служительницы Z-культа, воспевающие деревянные пироги с мясом, пусть идут лесом.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/768

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