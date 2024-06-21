Союз росії і КНДР – це відродження путіним гітлерівської «вісі зла»

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Під час перебування у Північній Кореї російський диктатор путін підписав договір про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР.

росія остаточно підірвала міжнародні зусилля, спрямовані на ізоляцію північнокорейського режиму, перекреслила резолюції Ради Безпеки ООН, за які голосувала сама ж.

Для москви більше не існує табу на співпрацю з тоталітарними диктатурами, міжнародними агресорами і радикальними терористами. росія об'єднує «темні сили» для протистояння світовому ладу, заснованому на міжнародному праві та принципах ООН.

Альянси москви, засновані на підлеглості й лояльності, розпадаються (приклад – дистанціювання Вірменії від ОДКБ). Державам, які не мають агресивних і загарбницьких планів – не по дорозі з рф.

Нові альянси москви – це спільноти агресорів і руйнівників міжнародного ладу, політичних режимів, що опинилися в ізоляції і хизуються своєю зневагою до цінностей людської цивілізації.

Сучасна рф наслідує гітлерівську Німеччину, яка також будувала альянси, спрямовані проти демократичного світу.

Джерело: https://t.me/spravdi/39506

Новости портала «Весь Харьков»