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Спроба замаху на главу Rheinmetall – це цілеспрямована терористична тактика рф

Спроба замаху на главу Rheinmetall – це цілеспрямована терористична тактика рф

Центр статегічних комунікацій пояснює

За інформацією медіа, спецслужби США та Німеччини запобігли замаху на життя генерального директора збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, який готували спецслужби рф.

▶️ Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, які забезпечують Сили оборони України для відсічі російській навалі. Існує домовленість про відкриття Rheinmetall в Україні заводу з виробництва бронетехніки.

▶️ За даними медіа, замах був одним з низки запланованих росією вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. План вбивства Арміна Паппергера був найбільш підготовленим.

▶️ російський уряд неодноразово вдавався до замахів на життя як до засобу усунення невигідних осіб, як на території рф, так і за її межами, зокрема Бориса Нємцова, Олександра Литвиненка, родини Скрипалів, Дениса Вороненкова, Аміни Окуєвої, Зелімхана Хангошвілі й т.д.

▶️ Загроза з боку російських кілерів – реальна, а тому посилення заходів особистої безпеки і контррозвідувального режиму у країнах Заходу – нагальна потреба.

▶️ росія вкотре підтверджує терористичну суть її політичного режиму.

Джерело: https://t.me/spravdi/40112

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