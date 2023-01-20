Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:59
Просмотров: 96

Суд у Миколаєві не призначив реального покарання прихильнику «руського миру»

Суд у Миколаєві не призначив реального покарання прихильнику «руського миру»

Ленінський (! - когда же он сам декоммунизируются? - ред.) районний суд міста Миколаєва ухвалив вирок прихильнику «руського миру», який виправдовував російську агресію. Але, замість реального покарання у 5 років позбавлення волі, Ігор Серпов отримав легкий переляк у вигляді звільнення від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

У вироку йдеться про те, що Серпов розповсюджував інформацію про високу боєздатність армії агресора та прославляв армію РФ.

Ось одна з цитат Серпова, яка є у вироку:

«РФ змінили тактику, високоточною зброєю знищують об'єкти ЗСУ, не завдають шкоди мирному населенню! Слава Російській зброї!».

Злочинець використовував термін «укрофашисти» по відношенню до бійців ЗСУ, розповсюджував російську пропаганду щодо полку «Азов» у Маріуполі, а також підтримував ідею, що треба не лише захопити територію на південному сході України, а й дійти до Львова.

У суді Ігор Серпов визнав свою провину та «покаявся» у скоєному злочині. Він пішов на угоду з прокурором, яка була погоджена у суді.

Джерело: donpatriot.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Болгария, спасибо!
Сегодня 09:41    14
«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь
Сегодня 09:29    36
Ошибка президента
Сегодня 09:17    71
Внізапна... Іран не визнав анексію Криму та ще чотирьох регіонів України – міністр закордонних справ
Сегодня 09:06    59
Британия, Нидерланды, Дания, Польша, Чехия, Словакия, Эстония, Литва и Латвия подписали "Таллинскую декларацию"
Сегодня 09:02    59
У Польщі критикують Австрію за заклики послабити санкції проти РФ
Сегодня 08:54    67
Харківщина, 20 січня
Сегодня 08:45    74
Населення Німеччини виросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України
Сегодня 08:43    77
Як актуалізуватимуть дані військовозобов'язаних українців з державними реєстрами
Сегодня 08:31    90
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 20 січня 2023 року
Сегодня 08:15    81
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 