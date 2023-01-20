Суд у Миколаєві не призначив реального покарання прихильнику «руського миру»

Ленінський (! - когда же он сам декоммунизируются? - ред.) районний суд міста Миколаєва ухвалив вирок прихильнику «руського миру», який виправдовував російську агресію. Але, замість реального покарання у 5 років позбавлення волі, Ігор Серпов отримав легкий переляк у вигляді звільнення від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

У вироку йдеться про те, що Серпов розповсюджував інформацію про високу боєздатність армії агресора та прославляв армію РФ.

Ось одна з цитат Серпова, яка є у вироку:

«РФ змінили тактику, високоточною зброєю знищують об'єкти ЗСУ, не завдають шкоди мирному населенню! Слава Російській зброї!».

Злочинець використовував термін «укрофашисти» по відношенню до бійців ЗСУ, розповсюджував російську пропаганду щодо полку «Азов» у Маріуполі, а також підтримував ідею, що треба не лише захопити територію на південному сході України, а й дійти до Львова.

У суді Ігор Серпов визнав свою провину та «покаявся» у скоєному злочині. Він пішов на угоду з прокурором, яка була погоджена у суді.

Джерело: donpatriot.news

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