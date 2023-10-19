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Суд звільнив від покарання двох беркутівців, яких судили у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року

Суд звільнив від покарання двох беркутівців, яких судили у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року

Сьогодні в Святошинському районному суді Києва розглядали справу п’яти колишніх беркутівців — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і заступника командира полку Олега Янішевського.

З п’яти лише двоє — Маринченко та Тамтура — знаходяться в Україні. Решта втекли до рф.

Янішевський отримав довічне позбавлення волі. Аброськін та Зінченко — по 15 років з позбавленням звань та права обіймати посади на 3 роки.

Двох беркутівців, які лишились в Україні, звільнили від покарання. Тамтура, зокрема, отримав виправдальний вирок. Маринченко засуджений до 5 років, але звільнений від відбування покарання через його попереднє перебування в СІЗО.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38652

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