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Судитимуть правоохоронців з Донеччини, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим

Судитимуть правоохоронців з Донеччини, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо чотирьох правоохоронців з Донецької області, які організували злочинну схему з безпідставного нарахування бойових доплат своїм співробітникам.

● Керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області у змові з двома очільниками райвідділів та головного бухгалтера відділу безпідставно виписали 24 бойові доплати підлеглим.

● Зокрема, впродовж кількох місяців вони вносили неправдиві відомості щодо участі своїх співробітників у бойових діях.

● За результатами судово-економічної експертизи сума завданих збитків державі складає понад 2,6 млн грн.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4529

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