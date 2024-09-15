● Священник УПЦ (МП) з Вінниччини поширював текстові та відеоматеріали з чіткою підтримкою проросійської ідеології та антиукраїнською позицією.

● Своїми діями він намагався дестабілізувати ситуацію в регіоні. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який протягом 2022 — 2024 років у власному акаунті в Telegram поширював текстові та відеоматеріали з чіткою підтримкою проросійської ідеології та антиукраїнською позицією.

Мова про священнослужителя УПЦ (МП) з Хмільницького району Вінниччини, який публічно виправдовував збройну агресію рф.

— Прокурорами Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно священнослужителя УПЦ (МП) з Хмільницького району Вінниччини, громадянина України, за обвинуваченням у поширенні матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та виправдовування, заперечення збройної агресії рф, у тому числі через представлення її як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, заперечення тимчасової окупації частини території України, — повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Першоджерелами пропагандистської інформації часто були російські телеграм-канали, які розповідають про «справжні причини сво» та подають російську збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт українців. У таких дописах українські військовослужбовці зображені жорстокими агресорами щодо мирного населення, особливо жінок і дітей, а окупаційні війська росії і незаконні збройні формування — миротворцями і визволителями.

Що це означає:

● Священник зраджував Україну. Він хотів, щоб росія перемогла у війні і захопила нашу країну.

● Він поширював брехню. Священник розповідав людям неправду про війну, щоб налаштувати їх проти України.

● Його спіймали. Служба безпеки зібрала докази його зради і тепер він відповідатиме перед законом.

● Покарання: Тепер священнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чому це важливо:

● Це небезпечно для України. Коли люди вірять у брехню, це може призвести до розколу в суспільстві.

● Це несправедливо стосовно українців. російська агресія завдає великої шкоди нашій країні, а такі дії священника тільки погіршують ситуацію.

● Це показує, що зрада не залишиться безкарною. Кожен, хто допомагає ворогу, буде покараний за законом.

Джерело: vn.20minut.ua

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