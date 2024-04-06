Табачник отримав медаль "Учасника СВО"

Засуджений до 15 років в’язниці заочно за державну зраду ексміністр освіти України Дмитро Табачник у липні 2023 року отримав медаль "Учасника СВО".

Зазначається, що медаль "Учасника СВО" у війні росії проти України Табачнику вручив головнокомандувач Сухопутних військ рф генерал армії Салюков.

Також зазначається, що Табачник був у складі групи, яка мала в лютому 2022 року стати "тимчасовим урядом" в Києва. Крім того, повідомляється, що на фронтових територіях Табачника помітили один раз, коли він приїжджав до гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького, щоб оформитись радником та отримати відповідний документ

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43285

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