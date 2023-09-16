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Тиждень, ДБР, справи

Тиждень, ДБР, справи

За тиждень ДБР повідомило про підозру 13 зрадникам, до суду направлено обвинувачення щодо одного перебіжчика

● Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо головного лісничого лісомисливського господарства на Луганщині, який у квітні 2022 року був призначений на посаду директора в окупаційній установі, що була створена на базі Біловодського лісництва.

● Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Краматорська, який після російського повномасштабного вторгнення обійняв посаду «прокуратури Білокураківського району генеральної прокуратури лнр».

● Працівники ДБР заочно повідомили про підозру десятьом працівникам правоохоронного органу з Маріуполя, які перейшли на бік ворога та сприяли становленню окупаційного режиму.

● Працівники ДБР повідомили підозру колишньому інспектору рибоохоронного патруля, який під час окупації Бердянська перейшов на бік ворога та в інтересах окупантів контролював вилов риби в Азовському морі.

● Повідомили про підозру й колишньому правоохоронцю з Куп’янська. Під час захоплення росіянами міста він влаштувався на роботу в так звану окупаційну автоінспекцію та відповідав за безпеку на дорогах міста.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3829

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