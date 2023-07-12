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Торгівля дозволом на перетин кордону: НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці

Торгівля дозволом на перетин кордону: НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці

Як нардепка та її помічниця «допомагали» чоловікам призовного віку потрапити у систему «Шлях» та в яку суму жінки оцінили свої послуги?

Дізнавайся подробиці злочину з фрагментів оперативного відео від НАБУ:

11 липня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній народній депутатці України.

За даними слідства, нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Свої «послуги» нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 дол. США.

Після отримання другого «траншу» у 2 800 дол. США детективами НАБУ осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1970

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