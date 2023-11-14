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В Британской разведке назвала причины пьянства и наркомании среди оккупантов

В Британской разведке назвала причины пьянства и наркомании среди оккупантов

Значительная часть российских военных стали на фронте алкоголиками и наркоманами. Невозможность покинуть окопы приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.

Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании.

В сентябре 2023 года независимое российское сми "Верстка" сообщило, что до 15% российских солдат в Украине употребляют наркотики, и что их легко достать даже на передовой.

"Эти сообщения заслуживают доверия и следуют за многочисленными сообщениями с момента вторжения о большом количестве преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что одной из основных причин плохой российской дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами, вероятно, остается продолжающееся отсутствие у боевых частей возможности отойти от линии фронта.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26544

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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