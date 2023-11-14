В Британской разведке назвала причины пьянства и наркомании среди оккупантов
Значительная часть российских военных стали на фронте алкоголиками и наркоманами. Невозможность покинуть окопы приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.
Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании.
В сентябре 2023 года независимое российское сми "Верстка" сообщило, что до 15% российских солдат в Украине употребляют наркотики, и что их легко достать даже на передовой.
"Эти сообщения заслуживают доверия и следуют за многочисленными сообщениями с момента вторжения о большом количестве преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Аналитики считают, что одной из основных причин плохой российской дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами, вероятно, остается продолжающееся отсутствие у боевых частей возможности отойти от линии фронта.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26544