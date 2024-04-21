В «днр» убили американца с российским паспортом.

Деэнеровские сми сообщают о гибели Рассела Боннера Бентли, который воевал на стороне «днр» под позывным «Техас».

Бентли родился 20 июня 1960 года в Остине штата Техас. В 20 лет вступил в ряды американской армии, где отслужил три года. Но взаимоотношения с властями США у Бентли не сложились. Американскую власть он называл «фашистским государством, злейшим врагом человечества», которая организовала «майдан» в Киеве и «развязывает войны на разных континентах в собственных интересах».

Не удивительно, что с такими убеждениями «в декабре 2014 года он поехал в Донецк, чтобы встать на сторону ополчения на защиту региона от украинских неонацистов», - пишут пропагандистские сми. Зиму 2014–2015 годов американец провел в боях за Донецкий аэропорт, Спартак и Авдеевку, как доброволец с позывным «Техас».

Потом в Донецке морпех нашел жену - Людмилу, вместе с которой поселился в самом опасном прифронтовом районе — Петровском (рядом с Марьинкой). Называл это место «своим домом, который не променяет ни на что».

«В 2022 году Бентли получил гражданство рф. Стал заниматься военной журналистикой, вел авторские каналы на видеохостингах и в социальных сетях, многие из которых были заблокированы из-за позиции американца», - сообщают сми «днр».

Вот в этом возможно и кроется причина таинственного исчезновения «Техаса» после 8 апреля с.г. на блокпосту при въезде в Донецк. Видать, новообращенный россиянин начал лаять на московских хозяев или собирался написать что-то об известных ему фактах убийств мирных жителей, мародерствах и насилиях «добрых российских Асвабадителей». Неделю назад жена «Техаса» обращалась к оккупационным властям по поводу пропажи ее мужа. «МВД днр» даже объявляло его в розыск, но очевидно в результате розыска вышли на своих.

Данная трагическая история лишь подтверждает истину, что для россиян не имеет значения кто ты и что ты сделал для россии. Тебя запросто могут убить те, на чьей стороне ты воюешь. Это реальность, с которой сталкиваются не только жители «днр», но и иностранные добровольцы. россияне постоянно кидают «на подвал» и убивают своих! А какой-то иностранец...?

19.04 «сми днр» сообщили, что «Техас» погиб. Поскольку морпеха задержали на блокпосту при въезде в Донецк, то "героическая смерть на фронте ради днр" как-то не очень вяжется. Очевидно, в Москве еще не придумали легенду о кровожадных украинских нацистах, стоявших на блокпосту в Донецке. Осталось только дождаться фото с места убийства с визиткой Яроша/«Азова» или фото Буданова с дарственной надписью. Но смерть американца в застенках "днр" как-то же надо объяснить?

----------

По данным Фашика Донецкого, амера действительно нашли в Петровском районе Донецка, но удерживают или на изоляции, или на подвале.

Задерживали макакианца военные, но по заказу фсб рф и не за шпионаж (хотя, по слухам, ему пытались впарить то, шо он снимал передвижение танков в районе кировского рик-а в Донецке).

Как утверждают мои источники, реальная причина задержания абизянца - бабло, которое закрысил чувак.

Если кто не знает, то амер себе два завода отжал еще в 2014 году, в Шахтерске и в Торезе.

При чем тут бабло? При том, шо дынырианец получил заказы от минобороны рф и тупо кинул русню.

Именно поэтому фсб устроила такой спектакль и сделала грязную работу чужими руками (сумма там не штука и не две баксов, сами понимаете).

Жив ли амер в итоге? Мои источники утверждают, что да, жив, - никто никого не насиловал и т д. Вроде как амер выгребает пи$ды в Донецке каждый день и уже переписал отжатые заводы на нужных людей

А если не жив, то… то пох#й. Смерть этой макаки ничего не меняет, война продолжается

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1740, https://t.me/gistapapapa/91933

Новости портала «Весь Харьков»