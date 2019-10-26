В Киеве задержали хакера, которого разыскивают в США

25 октября киберполиция задержала иностранца, которого подозревают в похищении шести миллионов долларов со счетов финансовых учреждений в США.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Согласно сообщению, 32-летний мужчина временно проживал в одном из столичных отелей Киева, где его и задержали украинские правоохранители.

"Расследование относительно преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украине поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера. Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве ", - говорится в сообщении.

Задержание провели работники департаментов киберполиции и уголовного розыска, а также столичного управления уголовного розыска. Сейчас стражи порядка решают вопрос о выдаче задержанного в США.

Источник: prm.ua

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