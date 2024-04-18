В Лисичанске оккупант расстрелял двух местных жителей

В Лисичанске Луганской области произошло очередное военное преступление с участием российских оккупантов. Один из российских военнослужащих из автомата расстрелял двух местных жителей.

Об этом сообщает тг-канал ASTRA.

Отмечается, что на днях в населенном пункте в частном доме в Красном переулке нашли тела двух мужчин, жителей Лисичанска — 51-летнего Андрея Тонченко и 34-летнего Виктора Барвинока.

Позже по подозрению в убийстве задержали неоднократно ранее судимого 57-летнего оккупанта Василия Сажина. Он признался, что распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поссорились. Во время ссоры он схватился за автомат и расстрелял из него обоих мужчин.

Оккупант служит в подразделении "Шторм" в/ч 41624, ранее он был судим за разбой и ДТП с пострадавшими и кражи.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34491

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